Een stropop is vrijdagavond in brand gestoken in Udenhout. Op de stropop, die bestond uit twee strorollen, stond een tekst die op een steunbetuiging voor de protesterende boeren leek.

De stropop, die je ziet bij het binnenrijden van het dorp, is rond 21.30 uur in brand gestoken. De politie was als eerste ter plaatse en had het kleine brandje snel onder controle. De brandweer kwam later ook ter plaatse.