De vlag hangt uit in de Tongerlose Hoefstraat in Tilburg. Op 10 adressen heeft de Postcode Loterij voor 350.000 aan cheques weggegeven. Onder de gelukkige huishoudens is ook nog een auto verloot.

'Sjannie en Sanne', zo maakt de Postcode Loterij bekend, denken met een auto en een cheque van 50.000 euro op zak hun droom waar te kunnen gaan maken: een reis naar Antarctica. Hoe Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld met zijn Straatprijs in de Tongerlose Hoefstraat neerstreek, is 24 juli vanaf 20.30 uur te zien in 'Het Beste Antwoord' bij SBS6.