De politie heeft vrijdag een hennepkwekerij aan de Groenstraat in Tilburg opgerold. Dat gebeurde nadat mensen anoniem melding hadden gedaan van een verdachte situatie.

De melders spraken over mannen met maskers die het huis in- en uitliepen op vreemde tijdstippen. De politie besloot hierop in actie te komen en het huis nader te inspecteren.

In eerste instantie werd de deur niet opengedaan. Toen agenten de deur wilden openbreken, bleek de bewoner toch mee te willen werken en kon de politie naar binnen. In twee slaapkamers werden ongeveer 200 hennepplanten en de benodigde apparatuur gevonden.

Alles is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De verdachte is aangehouden.