Ongeveer dertig actievoerende boeren werden in Hilvarenbeek door burgemeester Evert Weys getrakteerd op een pot bier. Dat gebeurde nadat ze een petitie hadden aangeboden aan het hele college van B en W. En nadat ze hun trekkers keurig hadden geparkeerd zodat de Vrijthof gewoon nog toegankelijk bleef.

De boel blokkeren, dat gaat Corné de Rooij, voorzitter van ZLTO Hart van Brabant, veel te ver. Hoewel hij samen met zijn collega Bart Rijnen van ZLTO De Hilver wel aandacht wil voor de stikstofplannen die volgens hen veel te ver gaan.

"We hebben in Hilvarenbeek een petitie aangeboden aan het college van B en W. Er staan behoorlijk wat trekkers om de Vrijthof, maar iedereen kan er gewoon in en uit", aldus De Rooij. Die benadrukt dat het bij een pilsje blijft vandaag voordat ze weer op de trekker stappen.

Protest bij A58, tractoren over cityring Tilburg

Eerder op de dag kwam in Gilze een aantal boeren samen op bedrijvenpark Midden Brabant Poort. Van daaruit gingen ze in een stoet op weg om hun tractoren, na overleg met de politie, in de berm naast de A58 te parkeren. Passerende vrachtwagens begroetten het protest met getoeter.

Later in de middag reden de boeren met hun tractoren door Tilburg, onder meer over de Spoorlaan en de cityring. Ze reden langzaam maar zover bekend zorgden ze er niet voor opstoppingen.