De 22-jarige Thomas S. uit Tilburg heeft donderdag van de rechtbank in Breda 180 dagen taakstraf gekregen en een maand voorwaardelijk cel. De man is veroordeeld voor het stalken en mishandelen van zijn vriendin en bedreigingen.

Met zijn vriendin heeft S. al zes jaar lang een knipperlichtrelatie. Op het moment van de stalking was het net weer even uit. De vrouw had te kennen gegeven dat ze geen contact meer wilde. S. bleef echter maar contact zoeken.

Behalve zijn vriendin bedreigde hij ook zijn ouders. ,,We hebben een moeilijk verleden’’, zei hij daarover. ,,We hebben het contact inmiddels verbroken. Misschien moet ik dat met mijn vriendin ook eens doen.’’

Volgens de laatste berichten hebben de twee op dit moment echter weer een relatie met elkaar.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.