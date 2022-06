Een man is donderdag aan het begin van de middag met zijn scootmobiel in de sloot terechtgekomen in Kaatsheuvel. Het ging mis aan de Van Haestrechtstraat. Hij raakte gewond.

De hulpdiensten kwamen na het ongeluk massaal ter plaatse. Het slachtoffer lag in het water, onder de scootmobiel. De man werd door medewerkers van de brandweer, politie en ambulance uit de sloot gehaald. Ook voorbijgangers en buren hielpen mee. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel raakte beschadigd. Onduidelijk is wat er mis is gegaan.