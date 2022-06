Vandalen hebben één lange, rode streep getrokken over tientallen auto's in Goirle. De rode graffiti zit op tussen de 25 en 40 auto's, laat een woordvoerder van de politie weten.

De streep is ergens in de nacht van dinsdag op woensdag gezet op auto's langs de Tilburgseweg, via de Dorpsstraat tot aan het Van Hogendorpplein . "We zijn bezig met buurtonderzoek en bekijken camerabeelden om de daders te vinden en een een preciezere tijd te bepalen", laat de woordvoerder weten. "Maar het is in elk geval in de nachtelijke uren gebeurd." De politie roept mensen die iets gezien hebben of mogelijk camerabeelden hebben op zich te melden.

Ook slachtoffers kunnen zich nog melden. Zij worden opgeroepen online aangifte te doen. "Tot nu toe zijn er vier aangiftes binnen, maar online aangiftes worden altijd wat later verwerkt. Dus dat kunnen er meer worden", laat de woordvoerder weten. Met enkele slachtoffers is al gesproken.