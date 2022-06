In de bocht van de oprit van de A58 bij Goirle is een auto donderdagochtend op zijn kop beland. Een automobiliste is door ambulancepersoneel medisch onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het ging mis rond 06.50 uur, door nog onbekende oorzaak. Het voertuig belandde in de greppel. Omdat de jonge vrouw niet zelfstandig uit het voertuig kon komen, werd ook de brandweer gealarmeerd. Een bergingsbedrijf voert de auto af.