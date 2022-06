Een 29-jarige vrouw uit Tilburg, die maandag net was vrijgelaten, mishandelde een agent voor het politiebureau aan de Stationsstraat in Tilburg. Ze was slechts een half uur op vrije voeten, want ze moest meteen de cel weer in.

Vlak na haar vrijlating kwam de vrouw, rond 15.30 uur, terug naar het politiebureau omdat ze haar fiets terug wilde. Een agent aan de balie verzocht haar even te wachten. Terwijl de agent wat dingen opzocht in het systeem, besloot de Tilburgse op een tafel te gaan liggen. Mishandeling De vrouw werd meerdere keren verzocht weer te gaan zitten, maar gaf hier geen gehoor aan. Agenten besloten haar uit het gebouw te zetten. Buiten draaide zij zich om en sloeg een politieagent in het gezicht. Na deze mishandeling werd de verdachte opnieuw aangehouden en in de cel gezet, slechts een half uur na haar vrijlating. Hulp De politie laat weten dat de verdachte een bekende is en doet verder onderzoek naar welke hulp haar geboden kan worden.