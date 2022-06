Iemand is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een bedrijf aan de Heieinde in Tilburg. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend.

Het ongeval werd rond 9.20 uur gemeld. De doodsoorzaak is ook nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een bedrijfsongeval. Politie en ambulance waren aanwezig om hulp te bieden. Ook werd een traumahelikopter ingevlogen. De politie doet onderzoek.