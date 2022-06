Met vier medailles is Jermain Grünberg (21) een van de meest gelauwerde deelnemers aan de NK turnen. Maar de Tilburger zelf was meer bezig met de aankomende Europese kampioenschap en de vorderingen van zijn teamgenoten binnen de Nederlandse ploeg.

Zijn kansen op zijn eerste Nederlandse meerkamptitel bij de senioren verspeelde hij zaterdag al vroeg door een val bij de landing op ringen. Het zilver (achter Jordi Hagenaar) voelde voor Grünberg als een overwinning op zichzelf. Gisteren breidde de turner van Flik-Flak de medailleoogst via de toestelfinales uit met goud (brug), zilver (vloer) en brons (voltige).

"Een zwaar weekeinde met goede prestaties", vatte hij de tweedaagse bondig samen. Om in een adem over te stappen op het teamperspectief voor de komende EK in augustus. "Het team gaat vooruit. We turnen allemaal voor het team. Ook als individu. We staan over een maand op de EK. Daar moeten we presteren. Het meest blij ben ik dat we met zijn allen vooruit gaan. De motor begon wat stotterig, nu is iedereen op de goede weg. Ja zelfs hier ben ik een teamsporter. Overal en altijd. Als ik alleen naar een toernooi zou moeten, zou ik dat helemaal niet leuk vinden. Sport draait ook om nieuwe mensen leren kennen."

Sportieve crisis

Zonder Epke Zonderland (gestopt), Bart Deurloo (tijdelijk ? gestopt) en Casimir Schmidt (enkeloperatie) dreigt een sportieve crisis voor het Nederlandse mannenturnen. Het EK-doel is om in de landenwedstrijd in de top 13 te eindigen. Dat is nodig om door te kunnen naar de WK later dit jaar. "Niet veel mensen geloven dat wij top 13 halen, maar wij als team geloven er met zijn allen in. We hebben vooral een heel jong team. Daar moet je rekening mee houden. Ik denk dat wij iedereen daar kunnen verrassen. Het belangrijkste is nu om fit te blijven, want ons team is al niet breed."

Afgelopen week viel nog zijn trainingsmaatje Nico van den Boogaard van Voorwaarts Veldhoven geblesseerd uit tijdens een interne EK-kwalificatiewedstrijd. "Nico maakte een lelijke val op rek. Ik hoop dat hij snel terugkomt."

Comeback Deurloo

Wie er voorlopig niet bij zal zijn is Casimir Schmidt. De onttroonde meerkampkampioen bewoog zich op krukken door Ahoy. Toch is hij nog van waarde voor Oranje, meent Grünberg. "Hij is er elke training bij." De Tilburger hoopt dat een andere oud-kampioen, Bart Deurloo, besluit om zijn carrière te verlengen en zo het Nederlands team een impuls te geven. "Af en toe traint hij voor de fun mee. Ik heb hem al een paar keer gevraagd of hij een comeback gaat maken. Het antwoord daarop weet ik niet. Gezien al zijn ervaring en de breedte van het team, hoop ik van wel. Voor mij is Bart altijd een voorbeeld geweest, vanaf zijn vroege jaren dat hij in Den Bosch trainde en ik daar als jong jochie bezig was."

Grünberg wil graag in de voetsporen treden van de beste Nederlandse allrounder van het afgelopen decennium. Aan de andere kant zou hij graag het onderdeel ringen skippen vanwege een slepende schouderblessure. "Zelfs met pijnstillers is de pijn niet weg te krijgen. Ik heb heel veel lenigheid en kracht nodig voor mijn schouder sterker te maken. Ik heb het al een paar keer geprobeerd met rust, maar de pijn komt steeds weer terug. Het liefst doe ik geen ringen, maar als allrounder moet je alles doen. Ik wil zelf ook niets liever dan als allrounder op een EK of WK te staan. Dus heb ik geen keuze."