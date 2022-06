Twee inzittenden van een auto zijn maandagochtend lichtgewond geraakt, nadat het voertuig over de kop sloeg. Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur op de Lage Witsiebaan in Tilburg.

De auto kwam vanuit de Statenlaan en vloog vermoedelijk uit de bocht. Vervolgens reed de auto over een verkeersheuvel. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

De twee inzittenden raakten lichtgewond en zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brokstukken en glassplinters liggen verspreid over de weg. Een rijstrook is afgesloten vanwege de inzet van hulpdiensten en het afvoeren van de auto.