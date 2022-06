Bij het asielzoekerscentrum (azc) Prinsenbosch in Gilze is zondagavond bij een grote vechtpartij een persoon gewond geraakt. Volgens de politie liep het slachtoffer, een bewoner van het azc, een snijwond op. De situatie zou inmiddels 'rustig' zijn.

Rond 20.30 uur snelde de politie naar het azc aan de Prinsenbosch. De hulpdiensten troffen daar de gewonde met de snijwond aan, nadat even daarvoor een vechtpartij met drie personen was ontstaan. Eerder sprak de politie van tien betrokkenen.

Ambulancepersoneel ontfermden zich over het slachtoffer. Volgens de politie vielen de verwondingen mee en hoefde het slachtoffer niet mee naar het ziekenhuis.

Wat de oorzaak van de ontstane ruzie is, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Het slachtoffer zal binnenkort samen met een tolk aangifte doen. Er is nog niemand gearresteerd.