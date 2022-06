Een man is zaterdagochtend rond 7.30 uur gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar en op weg naar het ziekenhuis. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er gebeurd is. Een woordvoerder meldt dat de man niet levensbedreigend gewond is geraakt.

Ook de locatie van de mogelijke steekpartij is momenteel nog niet duidelijk. De melding is in de buurt van de Jupiterstraat en de Postelse Hoeflaan gedaan. Dat wordt momenteel onderzocht.