Een man is vrijdagmiddag in Tilburg opgepakt voor schennispleging. Hij liep rond met zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Volgens de politie gaat het om een 46-jarige man uit Delft.

Getuigen hebben de politie kunnen waarschuwen. De man stond in de wijk De Blaak. Niet veel later werd hij aangehouden op het Slingepad. De Delftenaar is meegenomen naar het bureau en is verhoord. Hij krijgt een proces-verbaal.