Willem II heeft een nieuwe rugsponsor gevonden. Het Tilburgse bedrijf BTT Multimodal Container Solutions prijkt de komende twee jaar op de achterkant van het tenue en is de opvolger van Logistic Force.

BTT omschrijft zichzelf als 'een toonaangevend familiebedrijf op het gebied van duurzame containerlogistiek'. De CEO van het bedrijf is de bekende Tilburgse ondernemen Wil Versteijnen. "Het is voor ons erg speciaal om als Tilburgs bedrijf en trouwe supporters de komende twee jaar op het prachtige rood-wit-blauwe shirt én de uitshirts te staan. De doelstelling om direct terug te promoveren naar de Eredivisie is ambitieus en logisch, want Willem II hoort op het hoogste niveau thuis."