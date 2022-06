Door een ongeval op de A58 tussen Gilze en Tilburg is woensdagochtend rond 10.15 uur een file ontstaan in de richting van Breda naar Tilburg.

De rechterrijstrook was enige tijd afgesloten, maar de weg werd snel weer vrijgegeven. Het is onduidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Er was geen andere wagen bij betrokken. Een ambulance heeft de twee inzittenden nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Het verkeer werd tijdelijk over de vluchtstrook geleid. Dit zorgde voor 8 kilometer file. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.