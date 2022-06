De 40-jarige man die zondagmorgen met een landbouwvoertuig op de politie inreed in Tilburg blijft veertien dagen langer vast zitten. Maar waar justitie hem verdacht van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling, stelt de rechter-commissaris vooralsnog dat het om bedreigingen gaat.

De rechter-commissaris - een rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek door justitie - vindt de bedreigingen richting agenten en een bestuurder van een auto ernstig genoeg om de veertigjarige inwoner uit het Limburgse Oostrum voorlopig in de cel te houden.

Op basis van het dossier zoals dat er nu ligt, rekent hij de man ook de vernieling van de politiewagen en de vernieling van de personenwagen aan.

Autoruiten ingeslagen met melkbus

Dit gebeurde zondagmorgen aan de Broekstraat, in het buitengebied van Tilburg. Eerst sloeg de verdachte zonder aanleiding met een melkbus ruiten in van de auto van een toevallige passant. Daarna pakte hij op een boerenerf een loader waarmee hij inreed op de gealarmeerde politie. Wat hem tot zijn daden bracht, is niet bekend.

Agenten raakten niet gewond. Ze losten waarschuwingsschoten en hielden de veertigjarige uiteindelijk met behulp van een stroomstootwapen aan. De politiewagen werd compleet vernield. Justitie wil dat de verdachte voor de kosten opdraait.