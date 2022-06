Een veertienjarige jongen uit Tilburg is dinsdagochtend thuis gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een overval op een 86-jarige vrouw. De politie stond rond 7.00 uur bij de tiener op de stoep om hem op te pakken.

Het slachtoffer werd op maandagavond 18 april overvallen in haar eigen woning aan de Hoffmannlaan. De dader drong binnen en bedreigde de vrouw. Omstanders zagen rond 20.00 uur dat de vrouw zichzelf op haar balkon had opgesloten en om hulp vroeg.

Op het moment dat de politie bij de woning kwam, was de verdachte al gevlucht. De politie zocht in eerste instantie naar een jongeman in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar. Op basis van welke informatie de veertienjarige jongen is opgepakt, is niet bekend.