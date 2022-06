De scooterrijder die in de nacht van zaterdag op zondag een man neerstak met een mes is maandagavond aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Tilburg. Dat meldt de politie. Het steekincident gebeurde op de Langedijk in Tilburg.

De man wilde een vrouw helpen die achterop de scooter zat en was gevallen op de Langedijk. Tijdens de hulpverlening werd de man door de scooterrijder in zijn rug gestoken. Daarna stapten de bestuurder en de vrouw op de scooter en gingen ervandoor. De man werd gewond achtergelaten.

Even later kreeg de politie een soortgelijke melding, maar dan op de Reeshofdijk. Of de scooterrijder ook voor dit incident werd aangehouden, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de vrouw, die op de scooter zat, ook is aangehouden.

Bedankt

In een bericht op Facebook bedanken wijkagenten van politieteam Leijdal iedereen voor de reacties. Vlak na het steekincident riep de politie getuigen op zich te melden.

De zeventienjarige jongen zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar het steekincident.