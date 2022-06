Een automobiliste is met de wagen maandag in de bosjes terechtgekomen nadat het voertuig een verkeersbord raakte, over een vluchtheuvel reed en werd gelanceerd. Dat gebeurde rond 18.00 uur aan de Eindsestraat in Dongen.

De automobiliste raakte gewond. Agenten en ambulancemedewerkers kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. De auto moet worden afgevoerd door een bergingsbedrijf.