Ruim tweehonderd deelnemers hadden zich zaterdagavond laat verzameld in Poppodium 013 in Tilburg om mee te lopen in de Nacht van de Vluchteling. Met 40 kilometer voor de boeg deelden ze voor een aantal uren de ervaring van mensen die noodgedwongen hun heil elders zoeken.

De grote zaal van 013 loopt zaterdagnacht langzaam vol met mensen die wachten op het moment dat ze aan hun lange wandeling kunnen beginnen. Daarmee halen ze geld op voor Stichting Vluchteling. Deze organisatie biedt noodhulp aan mensen die op de vlucht zijn gegaan.

Het weer is de deelnemers gunstig gezind. Na twee dagen van tropische temperaturen is het kwik gezakt naar meer aangename waarden. Allemaal zijn ze begaan met het lot van ontheemden, die vaak bij nacht en ontij door onbekend gebied lopen.

Mentaal voorbereid

"Ik wilde een paar jaar geleden al meedoen", zegt Cindy Peerlings van de groep Capital Heroes uit Eindhoven. Ze heeft vijf collega's van het gelijknamige bedrijf weten te motiveren om mee te lopen. "We hebben ons vooral mentaal voorbereid, al hebben we ook wel wat getraind. Het is toch echt 40 kilometer, hè? Ik moet toegeven dat ik er wel tegenop zie. We hebben nu al iets meer dan 2500 euro aan sponsoring opgehaald."

Wethouder loopt mee

Rob Bakker uit Rekem, een dorpje ten noorden van Maastricht, loopt met zijn dochter Anouk. Voor haar is het de eerste keer. Zelf heeft hij al vijf keer meegedaan, in vijf verschillende steden. "Ik doe mee uit overtuiging, maar uit nieuwsgierigheid wil ik elke keer een andere route lopen. Je loopt niet alleen in de stad zelf, maar ook in het omliggende gebied. Daar ben ik heel benieuwd naar. We hebben een paar weken geleden geoefend in Eindhoven, waar Anouk woont. Net in het weekend dat het zo verschrikkelijk regende. Dat was niet zo eenvoudig. De opbrengst van vijf keer deelnemen is alles bij elkaar 6000 euro. Dat is niet slecht, vind ik."

Ook de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah loopt mee. Voor de zesde keer. Ze mag de deelnemers toespreken. "Het is goed dat er aandacht is voor vluchtelingen wereldwijd. De wereld is aan het verharden, ook in de meningen die mensen over vluchtelingen hebben. Maar als ik jullie zo zie, is dat fantastisch." Op de vraag voor welk gevoel ze loopt, zegt ze uit de grond van haar hart: "De finish. Afzien hoort erbij."

Bijna 60.000 euro

Na een warming-up op krachtige beats tellen de deelnemers luidkeels af naar nul, en begint de loop. Vier minuten voor twaalf. Cindy Peerlings vindt het prima. "Dan zijn we des te eerder ook weer terug."

In Tilburg is dan al bijna 60.000 euro opgehaald, zegt routemanager Hannah de Maagt. "013 doneert ook nog 10.000 euro. Het is voor de tweede keer dat Tilburg meedoet. Dit jaar hebben we al vijftig deelnemers meer dan in 2021." De totale opbrengst is meer dan 1 miljoen euro.