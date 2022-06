Een man is in de nacht van zaterdag op zondag met een mes in zijn rug gestoken door een scooterrijder op de Langendijk in Tilburg. Het slachtoffer wilde een vrouw helpen die achterop de scooter zat en was gevallen. Tijdens de hulpverlening werd de man in zijn rug gestoken. Daarna reed de scooterrijder samen met de vrouw weg. Even later kreeg de politie een soortgelijke melding, maar dan op de Reeshofdijk.

De man liep rond 2.15 uur met zijn hond over de Langendijk toen een scooter met hoge snelheid aan kwam rijden. Achterop de scooter zat een vrouw. In de bocht naar de Hindeloopenstraat viel zij van de scooter. De man liep direct met zijn hond richting de vrouw en schoot te hulp. Volgens de politie was de scooterrijder het blijkbaar niet eens met de hulpverlening en trok direct een mes. De voetganger probeerde zich te verdedigen, maar de scooterrijder stak hem met een mes in zijn rug. Daarna ging het tweetal ervandoor op de scooter. Nadat het slachtoffer voor behandeling naar de spoedeisende hulp was gegaan, deed hij aangifte bij de politie. Soortgelijke melding Kort hierna kreeg de politie een melding van een soortgelijk incident aan de Reeshofdijk. Daar probeerde een scooterrijder iemand te steken toen een vrouwelijke passagier van de scooter was gevallen. Hierbij raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar de dader en de vrouw die achterop de scooter zat. Mensen die meer informatie hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.