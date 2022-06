Een voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een snorscooter. Dat gebeurde op het fietspad van het Kwekerijpad in Tilburg. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De voetganger liep rond 01.40 uur over het fietspad toen hij werd geschept door de snorscooter. De politie en meerdere ambulances kwamen naar de plek van de aanrijding. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. Of de scooterrijder bij de botsing ook gewond raakte, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de aanrijding. Ruim drie jaar geleden gebeurde op dezelfde plek op het Kwekerijpad een ernstig ongeluk. Op 13 april 2019 overleed daar een fietser bij een aanrijding met een scooter. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg