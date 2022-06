Een 29-jarige vrouw is vrijdagavond aan het Paduaplein in Tilburg onder bedreiging van een pistool van haar telefoon beroofd. Ze had haar telefoon via internet te koop aangeboden en rond 19.45 uur met een man afgesproken die zich voordeed als koper.

De vrouw was met twee bekenden in de auto naar het Paduaplein gereden. Tijdens het onderhandelen kreeg de man de telefoon in zijn handen. Hierop pakte hij een vuurwapen en richtte dit op haar. De vrouw stapte snel in de auto en reed weg terwijl het wapen nog steeds op haar werd gericht. Ze belde de politie die in de omgeving naar de verdachte op zoek ging. De verdachte werd niet gevonden. Op de Jan Grewenstraat werd het vuurwapen aangetroffen, wat door de politie onderzocht wordt op sporen.