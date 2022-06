In een woning aan de Marijkestraat in Rijen is woensdag een hennepkwekerij met 145 oogstrijpe planten aangetroffen. Dat meldt de politie. Ook werd er illegaal stroom afgestapt.

Volgens de politie is de hennepkwekerij geruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Netbeheerder Enexis was aanwezig om de stroom van de woning af te sluiten omdat stroomdiefstal was vastgesteld. De gemeente zal bestuurlijke maatregelen nemen en ook de woningbouw is volgens de politie geïnformeerd over de situatie.