Een 29-jarige man uit Goirle is aangehouden vanwege een mishandeling op het Korvelplein in Tilburg. Bij dat incident in september vorig jaar liep een toen 24-jarige man blijvende hersenschade op.

De aanhouding vond vrijdagochtend plaats. "De afgelopen maanden is er uitgebreid onderzoek gedaan door het team. Ook zijn er getuigen gezocht via het programma Bureau Brabant. Dit allemaal heeft geleid tot de aanhouding." De man uit Goirle is meegenomen naar de politiecel voor verhoor en verder onderzoek.

Omdat een groepje van drie tot vijf personen betrokken was bij de mishandeling, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.

Mishandeling na voetbalwedstrijd

Het slachtoffer ging op 25 september met vrienden naar Willem II. Na de wedstrijd fietste hij met twee vrienden naar de stad om de overwinning op PSV te vieren. Op het Korvelplein wordt het groepje aangesproken door enkele jongemannen. In eerste instantie negeren ze het. Later fietst de man er toch naartoe.

Een dag later wordt hij wakker in het ziekenhuis, zonder zich te herinneren wat er precies is gebeurd. De man heeft vijf hechtingen in zijn achterhoofd, een gekneusde kaak en blijvend hersenletsel. Ook zegt hij PTSS te hebben opgelopen, dat wordt getriggerd bij het horen van de sirene van een ambulance en bij het zien van de plek waar de mishandeling gebeurde.