Een 25-jarige fietser is woensdagnacht overleden na een aanrijding met een auto in Tilburg. De zware botsing vond plaats op de kruising van de Ringbaan Noord met de Waalstraat. Het Tilburgse slachtoffer werd zwaargewond door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar ondanks alle hulp.

De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is een 23-jarige man uit Amsterdam. Dat meldt de politie in een bericht. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek. Verkeersspecialisten zijn nog bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 1.15 uur, waarna de Ringbaan Noord vanaf de Rijnstraat tot aan de Maasstraat tijdelijk werd afgesloten voor onderzoek. Een langsrijdende huisarts die net terugkwam van een melding zag de fietser op de weg liggen en schoot hem te hulp, zag een getuige.

Grote schade

De schade aan de fiets en de auto was groot door de botsing. Zo is het achterwiel van de fiets verbogen en zijn de voorkant en voorruit van de auto door de klap ingedeukt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.