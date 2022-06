Een auto met twee inzittenden is donderdagochtend op de A58 bij Gilze over de kop geslagen. Ondanks dat de wagen ondersteboven in de berm belandde, raakte bij het ongeluk niemand gewond.

De hulpdiensten rukten rond 8.00 uur met veel personeel uit, maar later bleek de ernst van het ongeval mee te vallen. Het is niet bekend hoe de wagen over de kop kon slaan. Hoewel de schade meeviel, ontstond door het ongeluk wel een file op de A58 tussen de afslagen Tilburg-Centrum en Tilburg-Oost. Voor het bergen van de auto werden geen rijstroken gesloten. Ook auto ondersteboven op A27 Bij een eerder ongeval op de nabijgelegen A27 sloeg bij Bavel ook een auto over de kop. Op die weg werd wel een rijstrook afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk om moest rijden.