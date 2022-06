Bij een ongeval woensdag tussen meerdere auto's op de A58 richting Breda, is iemand gewond geraakt. Dat meldt een analist van de politie. De ernst van de verwondingen is niet bekend. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer maar is weer vrij.

Het ongeval vond plaats rond 17.30 uur. Zover bekend raakten minstens drie auto's hierbij betrokken. Meerdere ambulances waren opgeroepen. Eén gewonde werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere auto's liepen schade op. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Weg dicht De A58 in de richting van Breda was door het ongeval afgesloten tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Het verkeer werd omgeleid via Waalwijk over de A65, de A2 en de A59. Verkeer vanuit Eindhoven kon vanaf knooppunt Batadorp Den Bosch aanhouden en daarna via de A2 en A59 rijden.