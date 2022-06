Bij een aanrijding op de A58 tussen Tilburg en Gilze is een vissersboot die achter een auto hing, gelanceerd over de weg. Door de aanrijding was de weg richting Breda tussen Reeshof en Tilburg tijdelijk dicht.

De automobilist, een Duitse sportvisser, was met zijn auto en een boottrailer onderweg naar Hollands Diep om samen met een vriend te gaan vissen op snoek en baars. Rond 5.30 uur ging het mis toen hij van achter werd aangereden door een andere auto. De klap was zo hard dat de vissersboot werd gelanceerd over de weg en in de berm tot stilstand kwam.

Bij de aanrijding raakte niemand gewond. Wel raakte de vissersboot flink beschadigd. Ook liepen beide auto's en de boottrailer flinke schade op. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om alle voertuigen af te voeren.

Het is al de tweede keer dat het misgaat op de A58 bij Tilburg zondagochtend. Zo'n 700 meter verderop sloegen eerder in de ochtend twee auto's over de kop.