Een auto is vrijdagochtend in het kanaal in Tilburg belandt. Een visser zag tot zijn verbazing het ongeluk voor zijn ogen gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten.

Dat gebeurde rond 6.00 uur in de Lovensekanaaldijk. Het is niet bekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De bestuurder kon zelfstandig uit zijn of haar auto komen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over eventuele verwondingen is niets bekend. Het scheepsvaartverkeer is stilgelegd totdat de auto uit het water is gehaald door een bergingsbedrijf.