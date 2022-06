Bij een verkeersongeluk tussen Rijen en Dongen is woensdagavond een auto in de slip geraakt en in de sloot beland. Daarbij is de bijrijder van de auto gewond geraakt.

De gewonde is een jongeman die met een vriend op de Dongenseweg reed. De auto raakte in de slip, botste tegen een boom en belandde op de zijkant in een sloot. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggetakeld. De bestuurder van de auto die in de sloot terechtkwam, gaf aan door een andere automobilist te zijn afgesneden die er vervolgens vandoor zou zijn gegaan.