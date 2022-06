Een 33-jarige man is dinsdagavond aan de Horst in Kaatsheuvel aangehouden omdat hij in de gestolen bezorgauto van een pizzabezorger reed. De wagen werd meegenomen toen de bezorger in Waalwijk een bestelling afleverde.

De bezorger parkeerde de auto rond 21.15 uur in de Stationsstraat om daar een pizza langs te brengen. Hij liet de motor daarbij kort draaien, wat voor de dief lang genoeg bleek te zijn om het voertuig mee te nemen. Pas nadat hij de pizza had bezorgd, merkte de bezorger op dat zijn wagen weg was. Omdat de telefoon van de pizzabezorger in de auto lag, kon de politie met een zoekapp het voertuig volgen. Zo werd de wagen rond 22.00 uur in Kaatsheuvel teruggevonden. De verdachte deed nog of hij zelf pizza's aan het bezorgen was, maar hier trapten de agenten niet in. Hij werd vervolgens direct aangehouden. Onder invloed van alcohol Op het bureau bleek dat de man onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdachte heeft geen vaste woonplaats en zit vast voor verder onderzoek.