De Wandelvierdaagse in Hilvarenbeek viert een verjaarsfeestje. Het is op 22 juni de zestigste verjaardag van het wandelevenement. Dat wordt gevierd met een bijzondere medaille voor alle ‘uitlopers’, met entertainment op de vrijdagavond en op de zaterdag bij de intocht.

Klassen van alle basisscholen in Hilvarenbeek hebben zich al als groep in kunnen schrijven voor de vier wandeldagen vanaf 22 juni. Iedereen is vanaf de Vrijthof welkom om 3, 5, 8, 12 of 15 kilometer te lopen, de routes zijn uitgezet. Inschrijven kan vooraf, voor zes euro per persoon, maar dat hoeft niet per se. Dat kan ook ter plekke.

Bij de laatste keer dat de vierdaagse van start ging, liepen maar liefst 1250 mensen mee onder wie 800 kinderen. Vorig jaar was er vanwege corona een alternatieve vierdaagse uitgezet. Toen konden kinderen een fotozoektocht doen. Een commissie van twaalf vrijwilligers tekent voor de organisatie, verder werken nog tientallen vrijwilligers mee om alles in goede banen te leiden.