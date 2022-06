Een man liep dinsdagavond met een nepvuurwapen door de Hoogvensestraat in Tilburg. Omdat niet duidelijk was dat het wapen nep was, is hij daarna opgepakt door agenten met getrokken wapens.

De politie kreeg rond 19.15 uur melding over een man die met een vuurwapen door de straat zou lopen. De man stapte met twee andere mannen in een auto en reed richting de Piusstraat. Daar werden de drie mannen in een horecazaak door agenten onder schot gehouden en gearresteerd. Nepvuurwapen Tijdens de politieactie waren er geen klanten in de horecazaak aanwezig. Na de aanhouding vond de politie een nepvuurwapen in de auto waarin de verdachten reden. De drie mannen van 31, 35 en 36 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het drietal zit vast voor verder onderzoek.