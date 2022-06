De zeventienjarige jongen uit Oirschot, die werd verdacht van het sturen van een dreigmail aan een scholengemeenschap, is dinsdag vrijgelaten. Dat bevestigen woordvoerders van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie na berichtgeving van RTV Utrecht. De verdachte werd zaterdag opgepakt.

Leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven kregen vorige week dinsdagavond het dreigende bericht, waarin ook een foto van een vuurwapen stond. Op advies van het OM, de politie en de gemeente bleef de school donderdag en vrijdag dicht. Wat de band van de verdachte met de school is, is nog niet duidelijk.

De verdachte tiener uit Oirschot hoefde volgens het OM niet voor te komen bij de rechter-commissaris, omdat hij minderjarig is en geen strafblad heeft. Ook zou nergens uit blijken dat hij daadwerkelijk van plan was zijn dreigement uit te voeren.

Blijft verdachte

Volgens een woordvoerder vreest het OM ook niet dat de jongen opnieuw in de fout gaat. De zeventienjarige blijft wel verdachte in het onderzoek dat loopt.