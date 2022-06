Klooster Nieuwenhof gaat in Moergestel vluchtelingen uit Oekraïne herbergen. Dat maakt de gemeente Oisterwijk bekend.

Het gaat om 28 tot 38 mensen voor een periode van minimaal één en indien nodig maximaal twee jaar. Neemt de stroom Oekraïense vluchtelingen af, dan kan het klooster gebruikt worden voor statushouders uit andere landen.

"We hebben van het Rijk een opdracht gekregen om huisvesting te realiseren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne", verklaart burgemeester hans Janssen. "Op een gegeven moment kwam Klooster Nieuwenhof in beeld en zijn we in overleg gegaan met de eigenaar."

De beoogd eigenaar is bouwgroep Van der Weegen uit Tilburg, die zich aan het beraden was op een herbestemming van het pand waaruit de Zusters van Liefde al zijn vertrokken. Bouwkundige aanpassingen zijn nog wel nodig, om de Oekraïners op te kunnen vangen.

Er komt een informatieavond voor omwonenden. Aan de overzijde van het oude klooster bevindt zich Park Stanislaus, een zorgcentrum van Thebe.

Politieke partij PGB pleitte er eerder voor om Nieuwenhof voor starters uit Moergestel geschikt te maken.