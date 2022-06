Drie Tilburgers zijn dinsdagochtend aangehouden omdat ze ervan worden verdacht tijdens carnaval een man te hebben mishandeld.

Twee van de drie werden in hun woning aangehouden. De derde bleek al vast te zitten. Het gaat om drie mannen van 16, 19 en twintig jaar oud.

Zij zouden op 26 februari rond 23.30 uur over de Heuvelring in Tilburg hebben gelopen en een opmerking hebben gemaakt tegen een man in een carnavalskostuum. Die man kon dat niet waarderen en reageerde erop. Voor hij het wist, had hij meerdere klappen te pakken.

Herkend op camerabeelden

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht. Hij sprak een surveillerende agent aan, maar de daders waren toen al gevlogen. Enkele dagen later deed het slachtoffer aangifte bij de politie. Van het incident bleken camerabeelden te zijn, waarop een van de verdachten werd herkend. Agenten die regelmatig in het centrum werken, herkenden de anderen omdat ze onderdeel zijn van een groep waar de politie naar eigen zeggen vaker mee te maken heeft.

De drie verdachten worden verhoord.