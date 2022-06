Een 57-jarige man uit Rijen is zondagavond opgepakt, omdat hij een andere man met loopkrukken had mishandeld. De politie vermoedt dat het om een burenruzie ging.

Agenten gingen rond 20.00 uur op een melding af over een mishandeling in een woning aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen. Daar werd een gewonde man aangetroffen die de verdachte aanwees.

Deze 57-jarige man had twee stokken vast en hield deze dreigend vast. Een agent beval de man om de stokken te laten vallen, maar de man deed dit niet. Uiteindelijk hebben de agenten pepperspray gebruikt om ervoor te zorgen dat de man de stokken liet vallen.

Hij is aangehouden en behandeld voor de pepperspray. Daarna is hij in de cel gezet.