Een veertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondagavond aangehouden voor het inbreken in een schuur aan de Kommerstraat in Tilburg.

De eigenaar ging naar de schuur aan de Kommerstraat, omdat iemand hem rond 19.00 uur had laten weten dat er rook te zien was. Toen hij bij de schuur aan kwam, trof hij de 40-jarige man aan. De eigenaar schakelde de politie in die de man in de schuur aantrof met een hakbijl en diverse rookwaar. De verdachte had de schuur vernield om er binnen te komen. De 40-jarige man is aangehouden op verdenking van vernieling van de schuur en poging tot diefstal. De brandweer heeft het vuurtje geblust.