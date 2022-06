Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag rond 4.45 uur tegen een lichtmast aangereden op de Reeshofweg in Tilburg. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man botste vlak na het viaduct van station Tilburg Reeshof tegen de lichtmast aan, die daarbij brak. Ook de brandweer ging ter plaatse om hulp te verlenen aan de automobilist van wie de auto zwaar beschadigd raakte. Het voertuig is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Een monteur van Enexis heeft de lichtmast van het elektriciteitsnet afgekoppeld.