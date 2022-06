Een snorfietser is zaterdagnacht in Tilburg tegen een stilstaande fietser gebotst. De politie meldt dat de man onder invloed van drugs en alcohol was.

Dat gebeurde rond 4.00 uur in de Goirkestraat. Een 36-jarige Tilburger op een snorfiets kwam slingerend in botsing met een stilstaande fietser. Hij viel toen op de grond. Het is niet bekend of iemand daarbij gewond is geraakt. De politie meldt dat een arts in het ziekenhuis bloed heeft afgenomen. Dat wordt momenteel onderzocht.