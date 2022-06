Twee vrouwen zijn vrijdagnacht zwaar mishandeld op het terras van een cafetaria in Tilburg. Een van de slachtoffers, een twintigjarige vrouw, liep een gebroken kaak op. Een 32-jarige Tilburger is aangehouden, meldt de politie.

Agenten die aan het werk waren in het horecagebied zagen rond 3.30 uur een opstootje op de Heuvel. Een bekende van de politie was daarbij betrokken. 'Het gaat om een veelpleger die al eerder is aangehouden voor onder meer belediging en bedreiging', aldus de politie.

Ook deze vrijdagnacht was hij agressief. Omstanders vertelden de agenten dat de man twee vrouwen had mishandeld, waarna de man werd aangehouden en in de cel is gezet.

Een twintigjarige vrouw uit Sprang-Capelle, die door de man werd aangevallen, deed haar verhaal bij de agenten. Ze vertelde dat de verdachte het terras opkwam en verschillende vrouwen lastigviel. Hij schold haar uit en sloeg twee keer met een gebalde vuist in haar gezicht, waarna haar mond ging bloeden.

Het slachtoffer werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat haar kaak gebroken is. De vrouw moet daardoor een operatie ondergaan.

Ook een 21-jarige Waalwijkse deed aangifte van mishandeling. Zij nam het op voor haar vriendin en kreeg van de man klappen waarna ze op de grond viel.