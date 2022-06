Een 29-jarige man raakte donderdagnacht gewond nadat hij door een onbekende man was mishandeld in Tilburg. De twintigjarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

Het slachtoffer had rond 00.30 uur onenigheid met zijn vriendin bij een busstation aan de Spoorlaan. De verdachte bemoeide zich ermee en sloeg de man met een stuk glas in het gezicht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Medewerkers van de busmaatschappij die het incident zagen gebeuren, hebben de verdachte aangehouden en overgedragen aan de politie. De verdachte zit vast voor onderzoek. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg