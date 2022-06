Een 25-jarige man is donderdagnacht gearresteerd in Tilburg nadat hij een man zou hebben mishandeld. Ook bedreigde hij een agent bij zijn aanhouding.

De politie kregen rond 01.05 uur een melding dat een man op de Heuvelring gewond was geraakt nadat iemand een bierfles tegen zijn hoofd had gegooid. De verdachte was ervandoor gegaan.

Later kwam een melding binnen over een man die bij een woning aan de Professor Lorentzstraat ruiten had vernield en de bewoners bedreigde. Het bleek om dezelfde persoon te gaan als de mishandeling op de Heuvelring.

Een agent trof de man in de Professor Keesomstraat aan. De verdachte kwam dreigend met een schaar en een ijzeren buis op de agent afgelopen. De politie heeft de verdachte aangehouden en gebruikte daarbij een stroomstootwapen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.