De 25-jarige Sterre Stoof uit Kerkdriel werd bij het verlaten van festival Intents zondagavond rond 23.15 uur op haar achterhoofd geraakt door een bierflesje. Hierbij liep ze een flinke hoofdwond op. Ze is op zoek naar degene die het flesje gooide en gaat aangifte doen. "Waarom doe je zoiets?", vraagt ze zich af.

Drie dagen na het incident in Oisterwijk heeft Sterre nog veel pijn. "Ik lig nog steeds met hoofdpijn op bed en slik paracetamol om dat wat te verzachten. Mijn hechtingen mogen er volgende week dinsdag pas uit. Tot die tijd doe ik het rustig aan en heb ik mij ziek gemeld. Ik ben gewoon ruim een week uit de running."

Samen met een groep vrienden en familie had ze een hele leuke dag op het festival. Na afloop ging het mis, net voorbij de uitgang, richting de bussen. "Ik liep naast mijn vriend en twee neefjes toen ik een enorme klap hoorde. Even later zag ik iedereen naar mij wijzen en roepen. Pas toen dacht ik: 'shit, dat is bij mij.' Daarna hoorde ik een piep en begon mijn hoofd zeer te doen."

Haar vriend keek nog rond om de dader te vinden, maar besloot zijn vriendin te helpen. De beveiliging stond vlakbij en belde de EHBO. Daar kreeg Sterre vier verdovingsspuiten en werd de hoofdwond van vier centimeter gehecht.

Oproep

Volgens haar dokter heeft ze geen hersenschudding, maar moet ze wel een week rustig aan doen. "Ik baal er enorm van. Ik snap niet hoe je zoiets kan doen. Wat gaat er dan in je om?" De Kerkdrielse wil graag de dader vinden en plaatste daarom een oproep op de Facebook-pagina van het festival.

'Aangezien je jezelf lekker 'veilig' tussen het publiek hebt gehouden, vraag ik aan iedereen die op zondag 29 mei rond 23.15/23.30 uur vanaf deze uitgang het terrein af liep, mij een berichtje te sturen wanneer je wat hebt gezien of toevallig wat hebt gefilmd', schreef Sterre bij haar oproep in de hoop de flessengooier te vinden.

De oproep werd massaal gedeeld en kreeg veel reacties. "Het is heel fijn dat iedereen zo meeleeft. Net kreeg ik een bericht van iemand die waarschijnlijk achter de jongen die het flesje gooide liep. Volgens hem liep de dader met een groepje jongens te grappen over het flesje. Toen hij het daadwerkelijk gooide werd er hard gelachen."

Sterre snapt dat niet. "Waarom ziet hij dit als een grote grap? Ik heb nog geluk gehad dat ik mij niet omdraaide, anders was ik flink gewond geraakt in mijn gezicht. Ik hoop echt dat hij voortaan wél nadenkt voordat hij wat doet."

Aangifte kan later

Een dag na het incident wilde Sterre aangifte doen. Vanwege drukte bij de politie kan dit pas op 13 juni bij de politie in Tiel. Tot die tijd probeert ze zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. "Maar het liefst kom ik natuurlijk zelf al in contact met de jongen die mij dit heeft aangedaan", roept ze op.

Ook heeft ze de organisatie van het festival gevraagd hoe dit kon gebeuren. "Ik neem het de organisatie wel kwalijk. Hoe kan een glazen flesje bier door de security heen komen?" Volgens haar was de beveiliging op het festival niet goed. "'Heb je alles uit je tas gehaald?' Dat was alles wat de beveiliging bij de entree van het festival vroeg. Dat kan toch niet?"

'Geschrokken'

In een bericht liet het bedrijf achter het festival aan Sterre weten geschrokken te zijn van wat er gebeurd is. Organisator Remko Hermans baalt van het incident en hoopt ook dat de dader wordt gevonden. Bewijs vinden lijkt echter nog vrij lastig; het gebeurde volgens hem zo'n 100 meter buiten de hekken, waar geen camera's hangen. Het feit dat het niet op het terrein zelf plaatsvond, verklaart wat hem betreft ook hoe dit kon gebeuren: "Het was niet binnen onze poorten, dus het kan zijn dat daar nog wat glas lag."

Er liepen zo'n zesduizend mensen tegelijk van het festivalterrein. Hermans hoopt nog dat de beveiliging kan worden gevonden die volgens Sterre heeft geholpen. Ook dat wordt nog een zoektocht, want het incident is door het security-bedrijf niet bij hem gemeld.

Sterre blijft angstig

Het incident heeft Sterre wel bang gemaakt. "De komende weken heb ik nog een aantal feestjes op de planning staan, maar ik weet niet of ik daar nog heen wil."