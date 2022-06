Hulpverleningsinstelling Het Houvast wil dat de Raad van State een tijdelijk sluitingsbevel terugdraait waarmee burgemeester Theo Weterings een woning in de Don Boscostraat in Tilburg-West voor drie maanden op slot wil draaien. Op 22 augustus 2020 vond in de straat een schietincident plaats en werd bij een inval in de woning 8,38 gram MDMA aangetroffen en 53 xtc-tabletten.

Het bevel van de burgemeester om de woning te sluiten is nog niet ten uitvoer gebracht. Dat heeft te maken met corona. Woningsluitingen en uitzettingen werden toen uitgesteld. De gemeente wil er nu werk van maken. "De buurt vraagt waarom er nog steeds niet is gesloten", zei een gemeentewoordvoerder dinsdag bij de Raad van State. "De Don Boscostraat ligt in een kwetsbare wijk."

De burgemeester vindt dat sprake was van handel in hard drugs omdat plastic zakjes en een weegschaal zijn aangetroffen. Het is ook niet de eerste keer dat de bewoner in de problemen komt. In 2019 werd hij vanwege drugs uit een woning gezet die hij huurde van WonenBreburg aan de Veilingenhoef (vlak bij de universiteit). Daar kwam hij op een zwarte lijst. De woning in de Don Boscostraat huurt hij van Het Houvast. "Het is een kwetsbare man, maar hij was gewaarschuwd", zei de woordvoerder van de burgemeester.

Snel bergafwaarts

De Tilburger verscheen zelf niet in Den Haag. Dat zou teveel spanningen bij hem opleveren. Een rechtsbijstandverlener deed voor hem het woord en zijn begeleider van Het Houvast was aanwezig. Die drong erop aan het sluitingsbevel van tafel te halen omdat het snel bergafwaarts kan gaan met de bewoner. "Hij snapt oorzaak en gevolg gewoon niet", zei de begeleider.

Een andere woning is er zo een twee drie niet. Het Houvast vreest dat ze de man uit het oog verliezen als hij op straat komt te staan. Juist terwijl hij bezig is van zijn verslaving aan pijnstiller ketamine af te komen. Hij staat nog niet op de wachtlijst bij hulpverlener Traverse. Volgens de gemeente is dat zijn eigen schuld. Rechter Conny van Altena doet over een paar weken uitspraak.