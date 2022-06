Een 35-jarige Tilburger heeft dinsdag van de rechtbank in Breda twee jaar cel gekregen omdat hij in de eerste helft van vorig jaar zijn tienjarige stiefdochter meermalen heeft misbruikt en verkracht. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk. "Hij heeft misbruik gemaakt van haar vertrouwen in hem als stiefvader, die zij zelfs als haar vader zag.''

De rechtbank legde een lagere straf op dan de drie jaar cel die was geëist. Dat is met name omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man het meisje met zijn geslachtsdeel heeft verkracht. De man had dat zelf ook ontkend. Ook is de straf lager door zijn meewerkende houding. De rechtbank: "De verdachte heeft van meet af aan opening van zaken gegeven, wat niet vaak voorkomt in zedenzaken als deze. Zonder zijn bekennende verklaring had er zelfs geen bewezenverklaring kunnen volgen." Volgens de verdachte is het vijf à zes keer gebeurd. Vooral doordat hij destijds verslaafd was aan alcohol en drugs en onder invloed zich te buiten ging. Na een half jaar stopte de man zijn acties. "Ik schrok van mezelf en dacht: waar ben ik mee bezig", zei hij twee weken geleden tegen de rechtbank. Een half jaar erna kwam het echter toch uit, toen het meisje het aan haar moeder vertelde. Sindsdien hebben het meisje en de man geen contact meer met elkaar. Zij is bang dat de verdachte nog contact zoekt. Een contactverbod vond de rechtbank echter niet nodig. "De rechtbank vertrouwt erop dat de verdachte geen direct of indirect contact met haar zal opnemen en rustig wacht tot er ooit misschien een contactverzoek van haar kant komt."