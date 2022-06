Door een gekantelde vrachtwagen op de Burgemeester Letschertweg (N260) is de weg tussen Gilze en Tilburg woensdagmiddag afgesloten. Richting Tilburg is de weg volledig dicht, terwijl in omgekeerde richting één rijbaan is afgesloten.

Het is nog onduidelijk waardoor de vrachtwagen kantelde. De chauffeur is nagekeken door een ambulancebroeder maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij kon zelf uit de cabine komen. Er is flinke file ontstaan tussen de aansluiting met de A58 en de Burgemeester Ballingsweg bij Hulten. Verkeer op de A58 zelf ondervindt geen hinder van de gekantelde vrachtwagen. N260 Verderop op de N260 zijn vorige maand meerdere ongelukken gebeurd. Er gebeurden drie ongelukken in één week tijd, met één dode en meerdere gewonden.